gianmarco tamberi la diagnosi e il crollo mentale

Gianmarco Tamberi ha spiegato di essere scomparso negli ultimi mesi a causa di una diagnosi e di un crollo mentale. In un messaggio pubblico, l’atleta ha detto di voler chiarire le ragioni della sua assenza e di aver attraversato un periodo difficile. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla diagnosi o sul momento esatto del crollo. Tamberi ha sottolineato l’intenzione di condividere la propria esperienza per spiegare il motivo della sua assenza.

“Vi racconto perché sono sparito” “Fatemi raccontare perché sono scomparso negli ultimi mesi”. Comincia così il lungo sfogo di Gianmarco Tamberi che ha condiviso sui social con i tifosi nel giorno del suo 34esimo compleanno. Un compleanno di rinascita, che arriva dopo mesi di silenzio e difficoltà emotiva: “A fine gennaio mi è stata diagnosticata una fascite plantare al piede destro. Da quel giorno tutto è precipitato lentamente”, ha esordito l’atleta nel suo racconto. Nonostante le cure, il piede non migliorava e l’unica soluzione era quella di affidarsi a delle terapie “più invasive”, ma non hanno dato il risultato sperato.... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Gianmarco #Tamberi ha raccontato mesi difficili tra fascite plantare, coliche renali e crisi personale. Il campione olimpico ha spiegato di aver interrotto gli allenamenti e di essersi rifugiato nel cibo prima di ritrovare la voglia di ripartire. x.com

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