Gianluca Gotto torna a Ferrara con lo spettacolo ' Questioni di Karma'

Notizia in breve

Un nomade digitale si esibisce di nuovo a Ferrara con lo spettacolo ‘Questioni di Karma’. Dopo aver scritto romanzi e racconti di viaggio, torna in città per un evento che invita alla riflessione. Lo spettacolo si svolge nella corte estense e si rivolge a un pubblico interessato a temi legati all’esperienza personale e spirituale. Non sono stati comunicati dettagli sulla durata o sul contenuto specifico dell’appuntamento.