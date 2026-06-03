Gianluca Gotto torna a Ferrara con lo spettacolo ' Questioni di Karma'

Da ferraratoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nomade digitale si esibisce di nuovo a Ferrara con lo spettacolo ‘Questioni di Karma’. Dopo aver scritto romanzi e racconti di viaggio, torna in città per un evento che invita alla riflessione. Lo spettacolo si svolge nella corte estense e si rivolge a un pubblico interessato a temi legati all’esperienza personale e spirituale. Non sono stati comunicati dettagli sulla durata o sul contenuto specifico dell’appuntamento.

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Il nomade digitale torna alla corte estense. Dopo aver conquistato migliaia di lettori con i suoi romanzi e i suoi racconti di viaggio, Gianluca Gotto torna a Ferrara con il suo spettacolo ‘Questioni di Karma’, un appuntamento che promette di accompagnare il pubblico in una riflessione profonda. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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