A Villafranca di Verona arriva Gianluca Gotto | Questione di Karma

A Villafranca di Verona, durante l’estate del 2026, si terrà una tappa del nuovo tour teatrale dello scrittore e divulgatore Gianluca Gotto, intitolato “Questione di karma”. L’evento si aggiunge alle numerose date previste nel calendario, con Gotto che presenterà il suo ultimo lavoro. La serata si svolgerà in una location dedicata agli spettacoli dal vivo, attirando pubblico interessato ai temi affrontati dall’autore.

Lo scrittore e divulgatore Gianluca Gotto tornerà dal vivo nell’estate del 2026 con un nuovo tour teatrale intitolato “Questione di karma”, che farà tappa anche a Villafranca di Verona. L’appuntamento è fissato per il 3 luglio alle 21.15 al Castello Scaligero di Villafranca, nell’ambito del.🔗 Leggi su Veronasera.it

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