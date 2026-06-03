Cosa: Ghenos – L’eredità dei padri, spettacolo teatrale originale scritto e diretto da Joyce Conte.. Dove e Quando: Teatro Quirino (Via delle Vergini 7, Roma), giovedì 11 giugno 2026 alle ore 21.00.. Perché: Per esplorare le nevrosi della società odierna attraverso una rilettura dark, allucinata e profonda del mito degli Atridi e delle colpe ereditarie.. L’antica Grecia e i suoi miti sanguinosi tornano a vivere sul palcoscenico capitolino, offrendo uno specchio inquietante nel quale riflettere le paure della nostra epoca. Al Teatro Quirino Vittorio Gassman, giovedì 11 giugno 2026 alle ore 21.00, andrà in scena Ghenos – L’eredità dei padri, una coraggiosa produzione indipendente che si pregia del patrocinio delle Officine Quirino Scuola d’Arte Drammatica. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Ghenos al Teatro Quirino: il peso inesorabile del mito

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