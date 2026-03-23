Cosa: Conferenzaspettacolo L’acqua, il mare e i naufragi nel teatro di Shakespeare. Dove e Quando: Roma, Teatro Argentina (Sala Squarzina), venerdì 27 marzo 2026 alle ore 17:00. Perché: Un evento celebrativo per la Giornata Mondiale del Teatro che esplora i temi della rigenerazione e del mito attraverso l’opera del Bardo. In occasione della Giornata Mondiale del Teatro, il 27 marzo, il Teatro di Roma apre le porte della Sala Squarzina presso il Teatro Argentina per un appuntamento di grande spessore culturale. Protagonista dell’evento sarà Giuseppe Manfridi, drammaturgo e scrittore tra i più stimati della scena contemporanea, che condurrà il pubblico in un’esplorazione suggestiva dal titolo L’acqua, il mare e i naufragi nel teatro di Shakespeare. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Giuseppe Manfridi al Teatro Argentina: un viaggio tra Shakespeare e il mito del Titanic

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