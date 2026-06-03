' GeoRun powered by Karhu' | un’occasione da non perdere

Da pisatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La prima edizione di 'GeoRun powered by Karhu' si terrà domenica 7 giugno, anche se viene definita come un’esperienza sperimentale, chiamata ‘edizione zero’. La manifestazione si svolgerà a fianco della GeoGravel Tuscany-Le Strade Grigie, una delle più rilevanti gare di questa tipologia.

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Il volantino dice che la ‘GeoRun powered by Karhu’ vivrà domenica 7 giugno la sua prima edizione, ma può essere considerata una vera ‘edizione zero’, una sorta di esperimento per l’appuntamento di Pomarance che nasce al fianco della GeoGravel Tuscany-Le Strade Grigie, una delle più importanti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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