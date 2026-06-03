GB ancora proteste per la morte di Henry Nowak vittima di un finto caso di razzismo
Continuano le proteste in Gran Bretagna dopo la morte di un ragazzo di 18 anni a Southampton, avvenuta a dicembre. La vittima è stata accoltellata da un 23enne di fede sikh, che ha ingannato le forze dell’ordine facendo credere di essere stato vittima di un’aggressione razzista. La vicenda ha scatenato manifestazioni e scontri con la polizia, che sono proseguite nelle ultime settimane. La polizia sta indagando sulle circostanze e sulle eventuali responsabilità del sospettato.
Non si ferma l’onda lunga delle proteste in Gran Bretagna per la morte di Henry Nowak, il 18enne accoltellato a morte a dicembre a Southampton dal 23enne Vickrum Digwa, cittadino di fede sikh, riuscito a far credere alla polizia di essere vittima di una fantomatica aggressione razzista. Il giovane Henry fu ammanettato senza essere creduto né ricevere alcun soccorso, e morì in pochi minuti. Servizio di Raffaella Frullone RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it
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