GB, ancora proteste per la morte di Henry Nowak vittima di un finto caso di razzismo

Notizia in breve

Continuano le proteste in Gran Bretagna dopo la morte di un ragazzo di 18 anni a Southampton, avvenuta a dicembre. La vittima è stata accoltellata da un 23enne di fede sikh, che ha ingannato le forze dell’ordine facendo credere di essere stato vittima di un’aggressione razzista. La vicenda ha scatenato manifestazioni e scontri con la polizia, che sono proseguite nelle ultime settimane. La polizia sta indagando sulle circostanze e sulle eventuali responsabilità del sospettato.