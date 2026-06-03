Gaza mattoni dalle macerie per ricostruire le case | quando la distruzione diventa materiale da costruzione
A Gaza, tra le macerie di case, scuole e ospedali, alcune persone stanno raccogliendo mattoni e detriti di cemento frantumato. Questi materiali vengono poi riutilizzati come elementi per ricostruire le abitazioni. Le macerie vengono smantellate e i pezzi di cemento vengono selezionati e trasportati per essere riutilizzati. La scena mostra individui intenti a trasformare la distruzione in materiale da costruzione.
A Gaza, tra i cumuli di cemento frantumato che un tempo erano abitazioni, scuole, ospedali, qualcuno ha iniziato a raccogliere i pezzi. Non per nostalgia, ma per costruire qualcosa di nuovo. Oltre 60 milioni di tonnellate di macerie — questa la stima delle Nazioni Unite — giacciono sparse su quella che un tempo era una delle strisce di terra più densamente abitate del mondo. In questo paesaggio di rovine, un’idea sta prendendo forma: trasformare i resti della distruzione nei mattoni della rinascita. Dalla distruzione nasce una risorsa inattesa. Suleiman Abu Hassanin si muove tra i detriti della sua officina improvvisata, ricostruita dopo i bombardamenti. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
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