Gaza mattoni dalle macerie per ricostruire le case | quando la distruzione diventa materiale da costruzione

Notizia in breve

A Gaza, tra le macerie di case, scuole e ospedali, alcune persone stanno raccogliendo mattoni e detriti di cemento frantumato. Questi materiali vengono poi riutilizzati come elementi per ricostruire le abitazioni. Le macerie vengono smantellate e i pezzi di cemento vengono selezionati e trasportati per essere riutilizzati. La scena mostra individui intenti a trasformare la distruzione in materiale da costruzione.