Durante le indagini sul delitto di Garlasco, è stata intercettata la madre di Sempio, portando alla luce una conversazione in cui si menziona un coinvolgimento di Stasi. Questa intercettazione ha suscitato nuove discussioni nel caso, ancora aperto dopo quasi vent’anni. Le conversazioni sono state sequestrate e analizzate nel quadro delle indagini in corso. Non sono stati ancora divulgati dettagli specifici sui contenuti della conversazione.

Nel caso del delitto di Garlasco, una vicenda che a quasi vent’anni dai fatti continua ad alimentare interrogativi e discussioni, emergono ora nuovi elementi che riportano l’attenzione su uno dei processi più dibattuti della cronaca giudiziaria italiana. A finire sotto la lente degli investigatori sono alcune intercettazioni che coinvolgono i genitori di Andrea Sempio, figura più volte entrata nel dibattito investigativo legato all’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella sua abitazione di Garlasco. Le conversazioni, rese note nel corso della trasmissione televisiva Dentro la Notizia, mostrano riflessioni e dubbi che sembrano discostarsi dalle posizioni sostenute in passato dai familiari di Sempio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - Garlasco, la madre di Sempio intercettata: la bomba su Stasi

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Garlasco, Andrea Sempio indagato: la nuova ricostruzione del delitto

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