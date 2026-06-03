Danilo Gallinari, ex giocatore NBA, ha raccontato al Corriere della Sera di aver subito prese in giro dalla famiglia dopo la sconfitta del Milan, squadra di cui è tifoso. Ha anche menzionato che nella rosa manca il nome di Maldini. Gallinari ha condiviso il suo legame con il club e ha rivelato un retroscena sulla moglie, Eleonora Boi, senza ulteriori dettagli.

Danilo Gallinari (classe 1988) è un ex giocatore di basket, di ruolo ala grande, che ha scritto pagine indelebili della pallacanestro italiana, rimanendo un punto fermo della Nazionale Italiana dal 2006 al 2025. Se in Italia è ricordato per aver indossato, soprattutto, la prestigiosa maglia dell'Olimpia Milano, il "Gallo" ha costruito il picco del suo percorso sportivo nella NBA statunitense. New York Knicks, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Oklahoma Thunder, Atlanta Hawks, Washington Wizards, Detroit Pistons, Milwaukee Bucks. L'ex atleta di Sant'Angelo Lodigiano è anche un grandissimo e noto tifoso del Milan. Quando gli impegni professionali lo hanno reso possibile, si è recato spesso sulle tribune dello stadio di San Siro per seguire da vicino i rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Gallinari e il “dramma” sportivo in famiglia: “Dopo il ko del Milan mi hanno sfottuto. Manca Maldini”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Angie dopo Amici: "Entrata con un peso, Maria De Filippi mi ha insegnato a fregarmene. Mi manca la mia famiglia. Hanno fatto sacrifici per me"Dopo la fine di Amici, una ex allieva ha commentato di essere entrata nel programma con un peso e di aver imparato da Maria De Filippi a non darci...