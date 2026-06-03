Furti di rame nelle centrali Telefoni e computer in tilt
Nella regione sono stati compiuti diversi furti di rame nelle centrali telefoniche, coinvolgendo almeno cinque impianti. I colpi sono stati coordinati e hanno interessato anche i due nodi di fibra ottica nei comuni di Montefiore Conca e Sant’Agata Feltria. L'attività ha causato interruzioni ai servizi di telefonia e computer, con disagi per gli utenti. La polizia sta indagando sui fatti.
Non si è salvata nemmeno la provincia di Rimini. Dai colpi coordinati e messi a segno in almeno cinque centrali telefoniche disseminate per la Romagna non sono stati risparmiati i due nodi per la fibra ottica nei comuni di Montefiore Conca e Sant’Agata Feltria. Snodi cruciali per fornire la linea nelle aree dell’entroterra tra Valconca e Valmarecchia e in cui nella notte tra sabato e domenica sono invece entrati i ladri per mettere le mani su quanto più rame possibile. Sul metallo che riveste e assembla la componentistica della rete nelle aree interessate. Ad essere prese di mira dai ladri anche le centrali di Sant’Agata sul Santerno e Bagnara di Romagna, oltre a Borello, nel Cesenate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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