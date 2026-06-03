Fugatti assente alla cerimonia della Festa della Repubblica | Una sedia vuota che offende
Il presidente della Provincia non ha partecipato alla cerimonia ufficiale della Festa della Repubblica a Trento. La consigliera provinciale del Pd ha commentato l’assenza definendola “una sedia vuota che offende”. La manifestazione si è svolta in piazza Duomo, con la partecipazione di autorità e cittadini. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita riguardo alla mancata presenza del presidente. La celebrazione si è conclusa senza la sua presenza ufficiale.
“Una sedia vuota che offende”. Così Lucia Maestri, consigliera provinciale del Pd del Trentino, ha definito l’assenza del presidente della Provincia Maurizio Fugatti alla celebrazione ufficiale della Festa della Repubblica che si è svolta ieri, martedì 2 giugno 2026, in piazza Duomo a Trento in. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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