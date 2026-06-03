Fugatti assente alla cerimonia della Festa della Repubblica | Una sedia vuota che offende

Notizia in breve

Il presidente della Provincia non ha partecipato alla cerimonia ufficiale della Festa della Repubblica a Trento. La consigliera provinciale del Pd ha commentato l’assenza definendola “una sedia vuota che offende”. La manifestazione si è svolta in piazza Duomo, con la partecipazione di autorità e cittadini. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita riguardo alla mancata presenza del presidente. La celebrazione si è conclusa senza la sua presenza ufficiale.