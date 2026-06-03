FRESCHI DI STAMPA | le novità editoriali di giugno 2026

Da nerdpool.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A giugno 2026 arrivano nuove uscite editoriali. Sono stati annunciati diversi titoli che usciranno nei prossimi giorni, con anteprime di libri e riviste. Le case editrici hanno confermato le date di pubblicazione e le copertine ufficiali. Alcuni titoli sono già disponibili in preordine, mentre altri verranno lanciati a breve. Non sono stati comunicati cambiamenti nelle distribuzioni o nelle edizioni speciali. La lista completa delle novità sarà pubblicata nelle prossime settimane.

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È arrivato il mese di giugno e con lui torna la nostra rubrica  Freschi di stampa  con la nostra selezione di nuovissime uscite del mese, tutte assolutamente imperdibili! Un viaggio straordinario affascinante tra le intelligenze non umane: La scimmia arrogante – Un nuovo modo di guardare l’umanità  di Christine Webb (Bompiani). Siamo convinti di essere la specie più intelligente del pianeta. Ma se ci sbagliassimo? In questo saggio visionario, la primatologa Christine Webb smonta con eleganza e rigore il mito dell’eccezionalità umana, rivelando l’arroganza nascosta dietro la nostra idea di superiorità. Dal 17 giugno in libreria. Un capolavoro visionario: Il pavone volante di Yamao Yuko (add editore). 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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