FRESCHI DI STAMPA | le novità editoriali di giugno 2026

Notizia in breve

A giugno 2026 arrivano nuove uscite editoriali. Sono stati annunciati diversi titoli che usciranno nei prossimi giorni, con anteprime di libri e riviste. Le case editrici hanno confermato le date di pubblicazione e le copertine ufficiali. Alcuni titoli sono già disponibili in preordine, mentre altri verranno lanciati a breve. Non sono stati comunicati cambiamenti nelle distribuzioni o nelle edizioni speciali. La lista completa delle novità sarà pubblicata nelle prossime settimane.