A maggio 2026 arrivano nuove pubblicazioni nel mondo dell’editoria, con una selezione di titoli che spaziano tra allegoria, satira e cronaca. Tra le novità più attese c’è “Finimondo” di un autore noto per le sue opere di denuncia e riflessione sociale, pubblicato da una casa editrice indipendente. La rubrica “Freschi di stampa” propone ogni mese le uscite più interessanti, offrendo ai lettori un panorama aggiornato sulle novità del settore.

È arrivato il mese di maggio e con lui torna la nostra rubrica Freschi di stampa con la nostra selezione di nuovissime uscite del mese, tutte assolutamente imperdibili! Allegoria, satira e cronaca si intrecciano: Finimondo di Antonio Moresco (Nutrimenti). Un reportage visionario e feroce: un attraversamento del confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti per raccontare lo scompiglio del presente. Antonio Moresco costringe il lettore a guardare il presente da un’angolazione rovesciata e a riconoscere l’urgenza di certe scelte, in grado di mutare il corso degli eventi, prima che la trasformazione diventi definitiva. Dal 15 maggio in libreria.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - FRESCHI DI STAMPA: le novità editoriali di maggio 2026

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