L’attore ha dichiarato che i sogni non vanno chiusi in un cassetto, ma lasciati aperti. Durante l’intervista, ha ripercorso il suo percorso tra recitazione e scrittura, sottolineando l’importanza di seguire le passioni. Ha parlato anche di una parte di sé mai svelata completamente, senza entrare in dettagli personali. La conversazione si è concentrata sui passaggi chiave della sua carriera e sulle scelte fatte nel tempo.

Ci sono persone che non inseguono i sogni. Li mettono in pausa. Li lasciano sedere accanto a loro per anni, come si fa con una presenza silenziosa che non fa rumore ma che, in fondo, continua a occupare spazio. Continuano a vivere, a lavorare, a costruire famiglie, a rispettare gli orari, le responsabilità, gli impegni quotidiani. Sembrano aver scelto altro. E forse, per un periodo, lo credono davvero anche loro. Poi succede qualcosa. Non sempre è un grande evento. A volte è una coincidenza. Una porta che si apre nel momento in cui non la stavi cercando. Una telefonata. Un incontro. Una frase pronunciata da qualcuno. Una stanza in cui entri quasi per caso e da cui esci con la sensazione di aver ritrovato una parte di te che avevi dimenticato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Francesco Cesareo, l’intervista all’attore: “I sogni non vanno chiusi in un cassetto, vanno lasciati aperti”

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