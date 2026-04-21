Dalla scena teatrale, l’attore ha condiviso alcune riflessioni sulla propria carriera e sui timori legati al mestiere di interprete. Ha parlato delle sfide quotidiane, delle insicurezze e dei piccoli traumi che si accumulano nel tempo, contribuendo a plasmare il suo percorso professionale. La conversazione si è concentrata sulle difficoltà di ottenere consenso e riconoscimento, sottolineando come il desiderio di piacere sia spesso difficile da realizzare.

Ci sono mestieri che ti obbligano a convivere ogni giorno con una domanda scomoda: quanto valgo se nessuno mi guarda? Per un attore questa domanda non è un pensiero astratto, è qualcosa che si infila sotto pelle, che accompagna ogni provino, ogni attesa, ogni rifiuto, ogni applauso. Francesco Montanari ne parla come di una presenza costante, quasi una voce di fondo che non se ne va mai davvero. Perché recitare significa esporsi. Significa chiedere agli altri di guardarti, di crederti, di riconoscerti. E, insieme, convivere con il rischio che questo non accada. Nelle sue parole, raccolte mentre è in scena al Teatro Biondo di Palermo con Storia di un cinghiale, che dal 22 al 26 aprile sarà al Teatro India di Roma, torna spesso il tema dell’accettazione.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Francesco Montanari, intervista all’attore a teatro: “Il trono di un attore è piacere a tutti ma è un'utopia”

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