Dopo la fine del Grande Fratello Vip, un'attrice ha bloccato due gieffine sui social. Successivamente, è stata scoperta e ha reagito in modo che ha suscitato ilarità tra gli utenti. La vicenda ha attirato l’attenzione sui comportamenti dei partecipanti al reality anche al di fuori della trasmissione. Le reazioni online sono state numerose, evidenziando come le dinamiche tra i concorrenti possano continuare a influenzare l’immagine pubblica anche dopo la conclusione del programma.

Quando i conti del Grande Fratello Vip si saldano fuori dalla casa, il risultato può essere più esplosivo di qualsiasi puntata in prima serata. È quello che è successo durante i festeggiamenti per il compleanno di Adriana Volpe, quando la conduttrice ha deciso di mettere alle strette Francesca Manzini davanti agli altri invitati. Una domanda apparentemente innocente ha scoperchiato un vaso di Pandora fatto di blocchi social, rancori mai sopiti e dichiarazioni al vetriolo. Al party della Volpe, organizzato in un noto locale romano, erano presenti solo tre ex gieffine dell’ultima edizione del reality: oltre alla festeggiata, c’erano Antonella Elia, Lucia Ilardo e appunto Francesca Manzini. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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© Screenworld.it - Francesca Manzini, dopo il GF Vip, ha bloccato due gieffine su Instagram poi è stata scoperta (la reazione fa ridere tutti)

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Francesca Manzini dopo il GF VIP ha bloccato Adriana e Antonella

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