Forbidden fruit anticipazioni | un personaggio amatissimo muore tragicamente ecco chi

Forbidden fruit è tra le serie tv più seguite in questo momento in Italia. Ogni giorno le vicende di Ender e Yildiz collezionano 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Molto presto il pubblico dovrà dire addio ad un personaggio amatissimo dello sceneggiato. Le anticipazioni delle prossime puntate raccontano che ci sarà l'improvvisa uscita di scena di uno dei pilastri della serie tv, l'imprenditore Halit Argun. Un addio definitivo che non stravolgerà gli equilibri di potere all'interno della trama ma che avrà importanti strascichi di polemiche. In dettaglio, l'uomo prenderà una decisione destinata a scatenare un terremoto finanziario. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Forbidden fruit Anticipazioni Dal 17 al 23 Maggio Halit diventa povero Nadir muore Sahika si dichia

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