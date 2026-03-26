In un nuovo episodio della serie Forbidden Fruit, Sahika decide di avvelenare e uccidere tre personaggi principali, Halit, Ender e Yildiz, prima di fuggire. La scena si svolge in un momento di massima tensione, lasciando in sospeso quale dei tre possa aver perso la vita. La vicenda si svolge con un importante colpo di scena che cambia gli equilibri della trama.

Grande colpo di scena nella trama di Forbidden Fruit, con Sahika che decide di avvelenare e uccidere Halit, Ender e Yildiz prima di scappare. Una scelta per nulla inaspettata, visto che ormai il pubblico di Canale 5 ha compreso bene che la dark lady è davvero pronta a tutto, anche a uccidere. La situazione per la sorella di Kaya si mette male, al punto che decide di lasciare Istanbul e di vendicarsi. Ma vediamo insieme nel dettaglio cosa succede ai tre protagonisti dopo essere stati avvelenati. Forbidden Fruit anticipazioni: Sahika cerca di uccidere Yildiz, Halit ed Ender. Questa fase della trama ha preso inizio con Sahika che ha rivelato a tutti che Yigit è il figlio di Ender e Kaya. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Forbidden Fruit: Halit, Ender e Yildiz avvelenati. Chi muore? Anticipazioni

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