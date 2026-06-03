Forbidden Fruit anticipazioni | chi rapisce Zehra? Tutta la verità sullo strano sequestro

Notizia in breve

Durante una festa, la famiglia Argun si trova coinvolta in un rapimento che riguarda Zehra, senza che siano ancora chiare le motivazioni o i responsabili. Le anticipazioni della quarta stagione di Forbidden Fruit confermano un inizio all’insegna del mistero, con il sequestro che mette sotto shock i protagonisti. La vicenda si svolge in un contesto di tensione e incertezza, lasciando aperte molte domande su chi abbia preso Zehra e perché.