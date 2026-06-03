Follia in strada a Torino | vedono un ragazzo con l' ex fidanzata di uno di loro lo inseguono per due chilometri e gli sfasciano l' auto a mazzate

Un inseguimento tra due quartieri di Torino è culminato con un'aggressione violenta. Dopo aver visto un ragazzo con l’ex fidanzata di uno di loro, un gruppo lo ha inseguito in auto per circa due chilometri, dalla zona di un locale notturno fino a via Filadelfia. L’inseguimento si è concluso con l’attacco all’auto della vittima, che è stata danneggiata con colpi di mazza da baseball.

Un inseguimento in auto per un paio di chilometri, dalla discoteca El Ranchito de Willy di via Alecsandri fino a via Filadelfia, tra i quartieri Pozzo Strada e Santa Rita a Torino, si è concluso con una violenta aggressione a colpi di mazza da baseball. Il fatto è avvenuto all'alba di domenica 31. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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