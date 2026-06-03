Foggia direzione lavori in smart working da Mazara del Vallo | Mainiero attacca la Giunta
Il consigliere comunale Giuseppe Mainiero ha criticato la Giunta dopo l’approvazione di una delibera relativa alla gestione delle direzioni lavori, che sarà svolta in modalità smart working da Mazara del Vallo. La decisione ha suscitato reazioni da parte di Mainiero, che ha espresso dissenso nei confronti di tale scelta. La delibera riguarda specificamente le modalità operative e di coordinamento del personale incaricato. La Giunta non ha ancora commentato ufficialmente le critiche.
Il consigliere comunale Giuseppe Mainiero attacca la Giunta Episcopo dopo l'approvazione della delibera di Giunta n. 133 del 21 maggio 2026, con la quale l'ente di Corso Garibaldi ha siglato una convenzione con il Comune di Mazara del Vallo per l'utilizzo congiunto e temporaneo dell'ing. arch. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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