Foggia direzione lavori in smart working da Mazara del Vallo | Mainiero attacca la Giunta

Notizia in breve

Il consigliere comunale Giuseppe Mainiero ha criticato la Giunta dopo l’approvazione di una delibera relativa alla gestione delle direzioni lavori, che sarà svolta in modalità smart working da Mazara del Vallo. La decisione ha suscitato reazioni da parte di Mainiero, che ha espresso dissenso nei confronti di tale scelta. La delibera riguarda specificamente le modalità operative e di coordinamento del personale incaricato. La Giunta non ha ancora commentato ufficialmente le critiche.