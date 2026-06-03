La Commissione Europea ha approvato la flessibilità per le spese energetiche, ma ha respinto le richieste di deroghe al Patto di stabilità per il taglio delle accise sui carburanti. Il governo italiano dovrà quindi fare i conti con questa decisione, che limita le possibilità di intervenire sui prezzi dei carburanti attraverso riduzioni fiscali. La decisione arriva in un momento di tensione tra le autorità nazionali e comunitarie sul tema delle politiche energetiche e fiscali.

Sì alla flessibilità per l’energia, ma non per il taglio delle accise. Il governo italiano ha poco da festeggiare per l’apertura della Commissione Ue sulle deroghe al Patto di stabilità per l’energia. E il perché lo spiega chiaramente il commissario europeo, Valdis Dombrovskis: la flessibilità supplementare che verrà concessa “non copre le misure che sovvenzionano l’uso di carburanti fossili come le riduzioni non mirate della tassazione”. La Commissione sostiene che le misure messe finora in atto dal governo italiano, a partire proprio dal taglio delle accise su benzina e diesel, sono incentivi non mirati e che vanno nella direzione opposta rispetto a quella auspicata, ovvero una riduzione del ricorso ai combustibili fossili, essendo di fatto una sorta di incentivo all’utilizzo di carburante. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Flessibilità con beffa dall’Ue: il taglio delle accise è sempre più a rischio

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