Firenze la musica per supportare ragazzi con fragilità | presentato il progetto
A Firenze è stato presentato un progetto musicale dedicato a sostenere ragazzi con fragilità. L'iniziativa nasce da un accordo tra la prefettura e una fondazione. La musica viene utilizzata come strumento di supporto e integrazione per i giovani coinvolti. L'obiettivo è offrire momenti di aggregazione e stimolare il benessere tra i partecipanti. La presentazione si è svolta in una cornice pubblica, coinvolgendo diverse realtà del territorio.
L'iniziativa frutto dell'acccordo di collaborazione di prefettura di Firenze, Fondazione Scuola di Musica di Fiesole e Fondazione Cr Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Segui gli aggiornamenti su Firenze.
Notizie e thread social correlati
Violenza nascosta dietro ansia e insonnia: a Firenze presentato il progetto per aiutare i medici a riconoscere i segnaliA Firenze è stato presentato un progetto che mira a aiutare i medici a riconoscere i segnali di violenza nascosta.
Alibi si apre con i ragazzi . Fragilità e ascoltoIeri all’auditorium di San Francesco al Prato si è svolta la seconda edizione di “Alibi.
Temi più discussi: 30 maggio 2026: Conservatorio di Musica Luigi Cherubini di Firenze; Sagrati in musica 2026; ‘Un Parco di musica’ è pronto a tornare al Parco Mediceo di Pratolino con l’evento inaugurale di martedì 2 giugno 2026; Cosmo a Firenze per un matinée a tutto ritmo, alba in musica con il grande concerto alle Cascine.
Piero Pelù torna a riunire la musica italiana per la Palestina. Il 20 giugno all'Anfiteatro delle Cascine di Firenze va in scena S.O.S. Palestina2!, concerto benefico il cui ricavato andrà interamente a Medici Senza Frontiere per le sue attività in Palestina. Sul palc facebook
Cosa fare a Firenze e in Toscana per il ponte del 2 giugno festa della Repubblica: musica, eventi, musei aperti x.com
Musica e inclusione sociale, firmato accordo per 'Cittadinanza in armonia'Rivolto a giovani tra i 14 e 25 anni in condizioni di fragilità o a rischio emarginazione. Un progetto frutto dell'accordo di collaborazione sottoscritto dalla prefettura di Firenze, Fondazione Scuola ... msn.com
Musica per dare una seconda possibilitàUn violino, una chitarra o anche solo la voce possono diventare strumenti per cambiare vita. È questa l’idea alla base di Cittadinanza in Armonia, il nuovo progetto presentato questa mattina a Palaz ... nove.firenze.it
Club di Firenze e scena musicale locale reddit