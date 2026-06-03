Firenze la musica per supportare ragazzi con fragilità | presentato il progetto

Da lanazione.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Firenze è stato presentato un progetto musicale dedicato a sostenere ragazzi con fragilità. L'iniziativa nasce da un accordo tra la prefettura e una fondazione. La musica viene utilizzata come strumento di supporto e integrazione per i giovani coinvolti. L'obiettivo è offrire momenti di aggregazione e stimolare il benessere tra i partecipanti. La presentazione si è svolta in una cornice pubblica, coinvolgendo diverse realtà del territorio.

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L'iniziativa frutto dell'acccordo di collaborazione di prefettura di Firenze, Fondazione Scuola di Musica di Fiesole e Fondazione Cr Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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