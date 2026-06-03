Fiera Agricola Mugellana 2026

Notizia in breve

Il Foro Boario di Borgo San Lorenzo ospiterà dal 4 al 7 giugno 2026 la quarantacinquesima edizione della Fiera Agricola Mugellana. L’evento si svolgerà nel quartiere dedicato alle esposizioni agricole e commerciali della zona. La manifestazione si tiene ogni anno e coinvolge operatori del settore, produttori e visitatori interessati all’agricoltura e alle attività rurali. La data e la sede sono state ufficializzate dagli organizzatori.