Fiera Agricola Mugellana 2026
Il Foro Boario di Borgo San Lorenzo ospiterà dal 4 al 7 giugno 2026 la quarantacinquesima edizione della Fiera Agricola Mugellana. L’evento si svolgerà nel quartiere dedicato alle esposizioni agricole e commerciali della zona. La manifestazione si tiene ogni anno e coinvolge operatori del settore, produttori e visitatori interessati all’agricoltura e alle attività rurali. La data e la sede sono state ufficializzate dagli organizzatori.
Il Foro Boario di Borgo San Lorenzo si prepara a ospitare la quarantacinquesima edizione della Fiera Agricola Mugellana, in programma dal 4 al 7 giugno 2026. L'evento rappresenta un appuntamento storico e molto atteso che ogni anno richiama famiglie, operatori del settore e appassionati. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
BORGO SAN LORENZO FIERA AGRICOLA 1999
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