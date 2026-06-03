Fibra ottica in Italia | copertura al 77% ma solo 3 famiglie su 10 la utilizzano

In Italia, la copertura della fibra ottica arriva al 77%, ma solo il 30% delle famiglie la utilizza. Sicilia, Molise e Puglia sono le regioni con la copertura FTTH più ampia, con Palermo in testa tra le città. I costi della fibra restano stabili, ma non favoriscono una maggiore diffusione tra gli utenti domestici. La fibra ottica si espande rapidamente nel paese, anche se l’uso nelle abitazioni è ancora limitato.

Sicilia, Molise e Puglia guidano la classifica della copertura FTTH. Palermo prima tra le città, mentre i costi restano stabili ma frenano la diffusione La fibra ottica corre veloce in Italia, ma resta ancora indietro nelle case degli italiani. Nel 2026 la rete FTTH raggiunge il 77,19% dei nuclei familiari, ma solo il 30% la utilizza effettivamente. Un divario che evidenzia come, accanto allo sviluppo infrastrutturale, resti ancora aperta la sfida della diffusione reale della tecnologia. Lo evidenzia l’infografica “ Quanto siamo connessi? Copertura e qualità della fibra in Italia ”, realizzata da VIVI Energia, che analizza il livello di copertura e utilizzo della rete ultraveloce nel Paese, mettendo in luce differenze territoriali e dinamiche di adozione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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La fibra FTTH è disponibile, è conveniente, ma gli italiani non la usano | Scopri il perché

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