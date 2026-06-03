Festival delle biblioteche comunali tappa conclusiva all' Augusta
Si conclude all'Augusta la prima edizione del Festival delle biblioteche comunali di Perugia. La manifestazione, dedicata a valorizzare le biblioteche cittadine, ha visto incontri, presentazioni e attività che hanno evidenziato le diverse caratteristiche delle strutture. La kermesse è durata diversi giorni e ha coinvolto numerosi partecipanti, tra studenti, lettori e operatori culturali. La tappa finale ha segnato la conclusione di una serie di eventi dedicati alla promozione del patrimonio bibliotecario locale.
Cala il sipario sulla prima edizione del Festival delle biblioteche comunali di Perugia, manifestazione nata con l’obiettivo di valorizzare la ricchezza e la varietà delle biblioteche cittadine attraverso incontri, presentazioni e attività capaci di metterne in luce le specificità. L'ultima tappa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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