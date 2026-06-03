Festival delle biblioteche comunali tappa conclusiva all' Augusta

Notizia in breve

Si conclude all'Augusta la prima edizione del Festival delle biblioteche comunali di Perugia. La manifestazione, dedicata a valorizzare le biblioteche cittadine, ha visto incontri, presentazioni e attività che hanno evidenziato le diverse caratteristiche delle strutture. La kermesse è durata diversi giorni e ha coinvolto numerosi partecipanti, tra studenti, lettori e operatori culturali. La tappa finale ha segnato la conclusione di una serie di eventi dedicati alla promozione del patrimonio bibliotecario locale.