Ferrara replica sul dissesto | La Corte dei Conti chiarisce bene in due sentenze chi è responsabile E quello non sono io
La Corte dei Conti ha emesso due sentenze che chiariscono chi sia responsabile del dissesto finanziario, escludendo l’ex sindaco. Quest’ultimo aveva criticato le decisioni prese, ma le sentenze indicano chiaramente i responsabili. L’ex primo cittadino ha commentato le sue affermazioni sui social, sostenendo che si tratta di tentativi di riscrivere la storia della città e delle sue responsabilità. La replica ufficiale sottolinea che le decisioni giudiziarie non attribuiscono a lui le colpe.
“Le uscite social dell’ex sindaco colpiscono sempre per la stessa, sistematica volontà di riscrivere la storia della città e delle proprie responsabilità. A differenza di chi oggi interviene a distanza di anni con ricostruzioni tardive e fantasiose, io ho affrontato fin dall’inizio del mio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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