Ferrara replica sul dissesto | La Corte dei Conti chiarisce bene in due sentenze chi è responsabile E quello non sono io

Notizia in breve

La Corte dei Conti ha emesso due sentenze che chiariscono chi sia responsabile del dissesto finanziario, escludendo l’ex sindaco. Quest’ultimo aveva criticato le decisioni prese, ma le sentenze indicano chiaramente i responsabili. L’ex primo cittadino ha commentato le sue affermazioni sui social, sostenendo che si tratta di tentativi di riscrivere la storia della città e delle sue responsabilità. La replica ufficiale sottolinea che le decisioni giudiziarie non attribuiscono a lui le colpe.