Fermo | il 5 per mille torna per aiutare famiglie e fragili
Il 5 per mille torna a disposizione dei contribuenti per sostenere famiglie e persone fragili. Per destinare la quota senza costi aggiuntivi, basta indicarla nella dichiarazione dei redditi. I fondi raccolti saranno utilizzati per coprire spese come assistenza sociale, servizi di supporto e interventi a favore di soggetti vulnerabili. Non sono previste spese extra per la donazione e la procedura è semplice e gratuita.
Come si può destinare la quota senza pagare costi aggiuntivi?. Quali spese specifiche copriranno i fondi raccolti per le famiglie?. Chi sono i soggetti che riceveranno il sostegno economico diretto?. Dove e come si appone la firma per partecipare alla raccolta?.? In Breve Fondi destinati ad affitti, utenze, spese scolastiche e sanitarie a Fermo.. Sostegno prioritario a disoccupati e genitori soli con figli a carico.. Scelta tramite firma nel riquadro 730 o tramite CAF abilitati.. Contatti Ufficio Servizi Sociali al numero 0734284279 o via mail.. Solidarietà fiscale a Fermo: il ritorno del 5 per mille ai servizi sociali. I cittadini di Fermo possono destinare nuovamente una quota dell’Irpef ai servizi sociali del Comune durante la prossima compilazione della dichiarazione dei redditi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Multi SubOne Night Stand Leads to the Heir a Billionaire Family Has Wanted for Years
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