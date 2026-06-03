Fermo | il 5 per mille torna per aiutare famiglie e fragili

Notizia in breve

Il 5 per mille torna a disposizione dei contribuenti per sostenere famiglie e persone fragili. Per destinare la quota senza costi aggiuntivi, basta indicarla nella dichiarazione dei redditi. I fondi raccolti saranno utilizzati per coprire spese come assistenza sociale, servizi di supporto e interventi a favore di soggetti vulnerabili. Non sono previste spese extra per la donazione e la procedura è semplice e gratuita.