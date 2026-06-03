Dal 3 giugno 2026 va in onda su Canale 5 Far Away, il cui titolo originale è Uzak?ehir, la cui trama è ispirata alla serie TV libanese Al Hayba. Le serie turche continuano così a tenere il pubblico italiano incollato al piccolo schermo con un nuovo e intenso dramma familiare. Attualmente questa storia sta ancora andando in onda in Turchia, dove gli episodi ottengono degli ascolti straordinari. Ma vediamo insieme come finisce la serie originale e quali sono le differenze e cosa succede nel finale. Far Away: riassunto della trama. Leggi anche: Un nuovo inizio come finisce e chi muore: spiegazione finale 1° stagione. Alya è la protagonista della trama di questa serie TV turca. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Far Away come finisce la serie originale: chi muore e finale spiegato

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