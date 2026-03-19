Dal 18 marzo 2026 è disponibile su Netflix Emergenza radioattiva. Si tratta di una toccante serie TV che è ambientata in Brasile, nel 1987. Dei ricercatori trovano una sostanza luminosa in un ospedale abbandonato e inizia a passare di mano in mano. Ora scienziati e medici devono individuare una soluzione per evitare un disastro radioattivo. Emergenza radioattiva: riassunto trama completa serie TV. Leggi anche: Quella notte (2026) come finisce: spiegazione del finale. La trama della serie TV di Netflix inizia il 13 settembre 1987, con Lucio e Carlinhos che a Gioiania, in Brasile, si mettono alla ricerca di cose da vendere a Evenildo per ottenere soldi. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Emergenza radioattiva (2026) chi muore? Come finisce e spiegazione finale

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