Il Gran Premio di Monaco di F1 2026 si correrà dal 5 al 7 giugno, dopo l’anticipo del GP del Canada. È la 72ª edizione dell’evento, che si svolgerà a Montecarlo. La gara si disputa di solito in questo periodo, ma quest’anno ci sono stati ritardi rispetto alle date abituali. La corsa si svolge sulle strade del Principato, simbolo di lunga tradizione nel mondiale di Formula 1.

L’edizione numero 72 del Gran Premio di Monaco di F1 si disputerà nel fine settimana del 5-7 giugno. L’anticipo del GP del Canada ha portato allo “slittamento” di quello monegasco, che comunque già in passato si era occasionalmente tenuto in leggero ritardo rispetto alle abitudini. Per esempio, nel 2000 si corse dal 2 al 4 giugno. Si è detto delle settantadue edizioni della gara. Solo i GP d’ Italia e di Gran Bretagna, sempre presenti in calendario, possono vantare un numero superiore di presenze nel Mondiale (in questo 2026 saranno 77). Montecarlo però ha dalla sua il fatto di non essere mai cambiata dal punto di vista concettuale. D’altronde, il tracciato è cittadino! Non ci si può inventare nulla di diverso se non seguire l’urbanistica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, statistiche GP Monaco 2026. Montecarlo resta il ‘Tempio’ di Ayrton Senna

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