Le esportazioni venete verso gli Stati Uniti sono diminuite del 4,1% a causa di dazi e costi energetici. Tra i settori più colpiti ci sono quelli manifatturieri, con alcune filiere che registrano cali significativi. Nel frattempo, Toscana e Emilia-Romagna mostrano segnali di crescita, mentre il Nord Italia, di cui fa parte il Veneto, evidenzia una flessione nelle esportazioni verso gli USA.

Quali settori manifatturieri veneti stanno perdendo più valore verso gli USA?. Perché la Toscana e l'Emilia-Romagna crescono mentre il Nord cala?. Quanto pesano i costi energetici sui margini di profitto delle imprese?. Come possono le aziende diversificare i mercati per evitare il declino?.? In Breve Settore mobile cala del 15,8% e industrie manifatturiere perdono il 20%. Export veneto 2025 si ferma a 6,67 miliardi di euro. Lombardia registra crollo del 10,4% mentre Toscana cresce del 10,6%. Dazi e costi energetici riducono i margini di profitto delle aziende.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Export Veneto verso gli USA: cala il -4,1% tra dazi e costi energetici

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I VENETI INVECCHIANO E LE IMPRESE CHIUDONO

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#Dazi #USA, il #Veneto è tra le regioni più colpite. L’ #export delle micro e piccole imprese venete verso gli #StatiUniti registra una flessione del -4,1%. @BoschettoR, presidente di #ConfartigianatoVeneto: Le nostre imprese artigiane stanno dimostr x.com

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