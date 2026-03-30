I riflessi della guerra Tra dazi e incertezza ormai in caduta libera l’export verso gli Usa

Le imprese ferraresi mostrano segnali di cautela a causa di tensioni internazionali, dazi e incertezze economiche. Il commercio al dettaglio si mantiene stabile, mentre l’industria manifatturiera registra un calo dell’1,7% e il settore edile una diminuzione del 2,6%. L’export verso gli Stati Uniti, invece, è in lieve aumento dello 0,5%.

Tra guerre, dazi e incertezza le imprese ferraresi restano prudenti. Tiene il commercio al dettaglio, frenano industria manifatturiera (-1,7%), edilizia (-2,6%), export in ripresa (+0,5%). Ma in forte contrazione l’export verso gli Stati Uniti che perdono 56 milioni (-19,5%) scivolando al terzo posto come partner commerciale dopo Francia e Germania. Gli scenari delle economie locali realizzati da Prometeia confermano, per l’economia ferrarese, una previsione di crescita del valore aggiunto, per il 2026, del +0,5%. Questi i dati principali diffusi nei giorni scorsi, alla presenza di Paolo Govoni, vice-presidente della Camera di commercio di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I riflessi della guerra. Tra dazi e incertezza ormai in caduta libera l’export verso gli Usa Articoli correlati I dazi di Trump non riducono l’export italiano verso gli Usa, ma spingono le merci cinesi verso l’ItaliaI dazi di Donald Trump non hanno ridotto, semmai rallentato, la crescita delle esportazioni italiane, neanche di quelle dirette negli Usa, tanto che... Scarpe, crolla l’export verso gli Usa: -22 per cento. “Pesano i dazi e l’instabilità”Le esportazioni di calzature Made in Fermo nei primi nove mesi del 2025 ancora in negativo con un -4,4% derivante dalla differenze delle vendite... Contenuti e approfondimenti su I riflessi della guerra Tra dazi e... Temi più discussi: I riflessi della guerra. Tra dazi e incertezza ormai in caduta libera l’export verso gli Usa; La Francia vende l’oro negli Usa. I possibili prossimi riflessi sui mercati finanziari; Confindustria vede nero: Se la guerra continua sarà recessione; La guerra stravolge i riti di Pasqua a Gerusalemme. Il cardinale Pizzaballa: Una ferita (di S. Alvieri). Guerra Ucraina, l’accusa di Zelensky: Intelligence russa a supporto degli attacchi contro le truppe Usa in Medio OrienteIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato con assoluta certezza che la Russia ha ... msn.com AFRICA/SUDAN - I riflessi della guerra all’Iran nello scenario sudaneseKhartoum (Agenzia Fides) – Il Sudan è un altro campo della battaglia tra la coalizione israelo-statunitense e l’Iran. È quanto si può desumere dal fatto che gli Stati Uniti hanno designato la ... fides.org Iran-Usa, ecco i marines. I piani di Trump per attacco e la risposta di Teheran x.com In Usa la doppietta Aprilia, vince Bezzecchi davanti a Martin. Doppietta Aprilia nel Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin in Texas, classe MotoGp. Vince Marco Bezzecchi davanti al compagno di squadra Jorge Martin ed alla Ktm di Pedro Acosta. - facebook.com facebook