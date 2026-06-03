Evo FC 26 Compostezza perfetta | come sbloccare i super boost perfect poise

Da imiglioridififa.com 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

EA Sports ha aggiunto su Ultimate Team una nuova evoluzione chiamata “Compostezza perfetta”. La funzione permette di sbloccare i super boost chiamati “perfect poise”. La novità riguarda le modalità di miglioramento delle prestazioni dei giocatori, con specifici criteri per attivare i bonus. La funzione è disponibile come parte di aggiornamenti mirati a potenziare le strategie di gioco e ottimizzare le performance dei team.

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EA Sports ha appena introdotto su Ultimate Team una nuova Evoluzione mirata, battezzata “Compostezza perfetta”. Questa sfida è stata pensata specificamente per andare a toccare quegli attributi “invisibili” che sul rettangolo di gioco fanno tutta la differenza del mondo: reattività, equilibrio e visione di gioco, accompagnati da una scelta di stili di gioco+ di primissimo livello per controllare il ritmo del match. Scopriamo insieme i requisiti d’accesso, i costi e tutti i dettagli tecnici dei miglioramenti. PREZZO E TEMPISTICHE. L’Evoluzione si presenta con un costo molto accessibile, ideale per chi vuole effettuare un upgrade tecnico mirato senza prosciugare il proprio budget di crediti: Costo: 25. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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