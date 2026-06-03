Eventi in Valtrebbia | gli appuntamenti da segnare in agenda

A partire dal 14 febbraio 2026, ogni secondo e terzo sabato del mese, dalle 10 alle 12, si svolge un punto di ascolto nelle aree interne dell’Emilia Romagna, presso il Comune di Bobbio in piazza Santa Chiara 1. L’iniziativa offre servizi di informazione, consulenza e tutela sui diritti dei cittadini e degli utenti.

Ogni secondo e terzo sabato del mese (a partire dal 14 febbraio 2026)Punto di ascolto aree interne dell’Emilia Romagnadalle ore 10 alle 12Bobbio, Comune di Bobbio, piazza Santa Chiara 1Punto di ascolto con attività di informazione, consulenza e tutela sui diritti dei cittadini, utenti e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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