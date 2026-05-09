Dal 15 al 17 maggio si terrà a Milano Piano City, un festival dedicato alla musica che si svolge in diverse location della città. L’evento coinvolge artisti e spazi pubblici e privati, offrendo concerti e appuntamenti musicali distribuiti lungo tutto il centro urbano. È uno tra i principali eventi culturali in programma in Italia in questa fascia di date, con l’obiettivo di proporre un calendario ricco di iniziative musicali.

D al 15 al 17 maggio torna Piano City Milano, il festival diffuso che ridisegna la città con la musica. La sedicesima edizione del festival conta oltre 250 concerti in oltre 140 luoghi dentro e fuori la città. Peggy Guggenheim, la nascita di una collezionista in mostra a Venezia X Leggi anche › L’arte di Hokusai a Roma e gli altri eventi da non perdere Dentro la tela. Indagine su Artemisia e? il terzo capitolo della trilogia di Cinzia Spano? – interprete e autrice – sulla disparita? e la violenza di genere. A Milano, fino al 13 maggio. “Storie che restano” e? il filo conduttore di Ville aperte in Brianza. Un’occasione per scoprire 48 luoghi densi di fascino, storia e cultura.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un piccolo elenco di appuntamenti in tutta Italia da segnare in agenda

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