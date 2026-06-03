Essere avvocati in Palestina l' ordine di Firenze ospita la Palestinian Bar Association

Da firenzetoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una delegazione della Palestinian Bar Association è stata ricevuta questa mattina presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di Firenze. L’incontro fa parte di un’attività promossa dalla Missione EupolCopps, l’ufficio di coordinamento dell’Unione Europea per la Palestina. La visita si inserisce in un percorso di incontri tra rappresentanti legali palestinesi e italiani, senza dettagli sui contenuti o sui partecipanti.

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Una delegazione della Palestinian Bar Association, l'equivalente dell'ordine degli avvocati, è stata accolta questa mattina presso la sala consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, nell’ambito di un incontro che consolida la Missione EupolCopps (EU Coordinating Office for Palestinian. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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