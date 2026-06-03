Erin Collective | l' ensemble di musicisti dal vivo in Piazza Lucio Dalla
Il 5 giugno, in Piazza Lucio Dalla, si esibiranno gli Erin Collective, un gruppo di musicisti attivi dal marzo 2022. L’ensemble, formato da artisti del panorama bolognese, nasce da un progetto di Gionata Lazzari. La performance si svolgerà nell’ambito di un evento organizzato da DiMondi. Non sono stati comunicati dettagli sulle modalità di accesso o sull’orario dello spettacolo.
Il 5 giugno arrivano a DiMondi gli Erin Collective, un ensemble di musicisti del panorama bolognese nato a marzo 2022 da un’ideaprogetto di Gionata Lazzari. “Alternative Positive“, anticipato dai singoli Kalam Layl e Alafia è il loro primo lp. Il gruppo richiama sonorità originali dell’afrobeat. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Capturing Live Performances
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Argomenti più discussi: ERIN Collective in piazza Lucio Dalla, venerdì 5 giugno; È italiana e vive a Parigi, Marina P al DiMondi Festival a Bologna; Marina P da Parigi al DiMondi Festival di Bologna il 29 maggio.