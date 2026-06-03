Entra al bar per un caffè gioca 2 euro su sei numeri e li azzecca tutti | vincita da sogno

Da today.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un cliente è entrato in un bar di Trezzano sul Naviglio e ha puntato 2 euro su sei numeri. Ha indovinato tutti e sei, ottenendo una vincita significativa. L’evento è avvenuto nel punto vendita Sisal Dp Cafè di via Circonvallazione 13. La notizia è stata riportata senza ulteriori dettagli sulle cifre o sulle conseguenze della vincita.

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Entra al bar, punta 2 euro su sei numeri e si porta a casa una vincita da sogno. È successo a Trezzano sul Naviglio, Comune a sud-ovest di Milano, precisamente nel punto vendita Sisal Dp Cafè di via Circonvallazione 13. Al fortunato vincitore, o alla fortunata vincitrice, è bastata una giocata. 🔗 Leggi su Today.it

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