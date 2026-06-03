Entra al bar per un caffè gioca 2 euro su sei numeri e li azzecca tutti | vincita da sogno
Un cliente è entrato in un bar di Trezzano sul Naviglio e ha puntato 2 euro su sei numeri. Ha indovinato tutti e sei, ottenendo una vincita significativa. L’evento è avvenuto nel punto vendita Sisal Dp Cafè di via Circonvallazione 13. La notizia è stata riportata senza ulteriori dettagli sulle cifre o sulle conseguenze della vincita.
Entra al bar, punta 2 euro su sei numeri e si porta a casa una vincita da sogno. È successo a Trezzano sul Naviglio, Comune a sud-ovest di Milano, precisamente nel punto vendita Sisal Dp Cafè di via Circonvallazione 13. Al fortunato vincitore, o alla fortunata vincitrice, è bastata una giocata. 🔗 Leggi su Today.it
Le spese invisibili che ci stanno impoverendo
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A Bergamo non ha chiuso solo un bar. Ha spento un pezzo di abitudine. Perché certi posti non li tieni in piedi con l’insegna. Li tieni in piedi con la faccia di chi entra ogni mattina, con il caffè preso al volo, con due parole scambiate senza fretta, con quel rumore facebook
La mattina presto a Londra i bar sembrano centri di controllo emotivo. Gente perfettamente vestita che ordina caffè come se stesse firmando documenti diplomatici. MacBook aperti ovunque. Tabelle. Call. Auricolari bianchi che danno a tutti la stessa espressio x.com
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