Entra al bar per un caffè gioca 2 euro su sei numeri e li azzecca tutti | vincita da sogno

Un cliente è entrato in un bar di Trezzano sul Naviglio e ha puntato 2 euro su sei numeri. Ha indovinato tutti e sei, ottenendo una vincita significativa. L’evento è avvenuto nel punto vendita Sisal Dp Cafè di via Circonvallazione 13. La notizia è stata riportata senza ulteriori dettagli sulle cifre o sulle conseguenze della vincita.

Entra al bar, punta 2 euro su sei numeri e si porta a casa una vincita da sogno. È successo a Trezzano sul Naviglio, Comune a sud-ovest di Milano, precisamente nel punto vendita Sisal Dp Cafè di via Circonvallazione 13. Al fortunato vincitore, o alla fortunata vincitrice, è bastata una giocata. 🔗 Leggi su Today.it

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Le spese invisibili che ci stanno impoverendo

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La mattina presto a Londra i bar sembrano centri di controllo emotivo. Gente perfettamente vestita che ordina caffè come se stesse firmando documenti diplomatici. MacBook aperti ovunque. Tabelle. Call. Auricolari bianchi che danno a tutti la stessa espressio x.com

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