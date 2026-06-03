Energia l’Europa concede all’Italia lo 0,3% del Pil per il caro bollette

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Europa ha deciso di destinare allo Stato italiano lo 0,3% del PIL per affrontare il caro bollette. Restano ancora da chiarire le modalità di utilizzo di questi fondi e quali restrizioni siano state poste da Bruxelles per evitare che vengano impiegati in combustibili fossili. La decisione si inserisce in un quadro di interventi finanziari mirati a sostenere i costi energetici, con specifiche regole europee che limitano l’uso dei fondi a tecnologie e fonti di energia sostenibili.

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Come verranno utilizzati concretamente i fondi per le bollette?. Quali paletti ha imposto Bruxelles per evitare i combustibili fossili?. Chi deciderà i criteri tecnici per proteggere famiglie e imprese?. Perché questa misura rischia di alimentare solo interventi d'emergenza?.? In Breve Deroga rientra nel margine dell'1,5% previsto dal Patto di stabilità. Mef deve evitare sostegno alla domanda di combustibili fossili. Antonio Misiani e Annalisa Corrado propongono investimenti tramite debito UE. Interventi devono mantenere carattere temporaneo per rispettare parametri europei. L’Europa apre una finestra sullo 0,3% del Pil per l’energia in Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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