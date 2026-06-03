Durante un’esercitazione notturna nel sud-ovest dell’Inghilterra, un elicottero della Royal Navy è precipitato, provocando la morte di tre militari a bordo. L’incidente si è verificato mentre l’elicottero era in volo, senza ulteriori dettagli disponibili sulle cause. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Tragedia nel sud-ovest dell’Inghilterra, dove un elicottero della Royal Navy è precipitato durante un’esercitazione notturna causando la morte di tre membri dell’equipaggio. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino nei pressi di Okehampton, nella contea del Devon, mentre il velivolo era impegnato in un’attività di addestramento militare. Il mezzo coinvolto è un Merlin Mk4, uno degli elicotteri utilizzati dalla marina britannica per il supporto alle operazioni anfibie. Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo è caduto in un terreno agricolo nella zona di Sourton Down, tra le arterie stradali A30 e A386, ai margini dell’area del Dartmoor. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Elicottero della Royal Navy precipita durante un’esercitazione: tre militari morti

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