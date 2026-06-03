Elezioni generali in Perù si vota a Genova per il ballottaggio | seggio orari e documenti necessari
A Genova si svolge il ballottaggio delle elezioni generali del Perù del 2026. I cittadini peruviani residenti nella città e in Liguria devono recarsi ai seggi per votare. Sono stati comunicati i seggi aperti, gli orari di voto e i documenti necessari per esercitare il diritto di voto. La consultazione riguarda esclusivamente i cittadini iscritti all’ambasciata o al consolato peruviano nella regione.
Cittadini peruviani residenti a Genova e in Liguria chiamati al voto per il ballottaggio delle elezioni generali 2026. Lo ha annunciato il consolato generale del Perù, nella persona del console Carlos Tavera. Elezioni Perù, quando si vota in Liguria per il ballottaggioUrne aperte domenica 7. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Segui gli aggiornamenti su Genova.
Elecciones Generales del Perú 2026: lo que deben saber los peruanos en Génova
Notizie e thread social correlati
Elezioni generali in Perù, si vota anche a Genova: seggio, orari e documenti necessariNelle prossime settimane si terranno le elezioni generali in Perù, con un seggio aperto anche a Genova.
Elezioni comunali 2026: il fac simile della scheda elettorale, come si vota e cosa serve al seggioLe urne saranno aperte domenica 24 maggio alle 7 e chiuderanno alle 23, mentre il giorno seguente si potrà votare dalle 7 alle 15.
Temi più discussi: Elezioni generali in Perù, si vota a Genova per il ballottaggio: seggio, orari e documenti necessari; Perché il fujimorismo continua a tormentare il Perù?; Elezioni in Perù, Fujimori in leggero vantaggio su Sánchez nei sondaggi; Il candidato alla presidenza peruviana muore in un incidente stradale.
Il Sindaco di Rho, Andrea Orlandi, ha ricevuto il 14 maggio la Console Generale del Perù, Ana Teresa Lecaros. Il 12 aprile scorso in Perù si sono svolte le elezioni politiche generali e si è registrata un’alta partecipazione tra le persone peruviane residenti in facebook
Novegro, in arrivo 30mila persone per le elezioni generali in PerùDomenica si preannuncia una giornata di grande affluenza al Parco Esposizioni di Novegro, dove sono attese oltre 30mila persone in occasione delle elezioni generali del Perù. Un evento che coinvolgerà ... ilgiorno.it
Perù, partito di destra chiede l'annullamento delle elezioniLa parlamentare peruviana Norma Yarrow ha annunciato che il suo partito, Rinnovamento Popolare (di destra), presenterà ricorso per annullare la proclamazione ufficiale della Commissione nazionale elet ... ansa.it