Elezioni generali in Perù si vota a Genova per il ballottaggio | seggio orari e documenti necessari

Notizia in breve

A Genova si svolge il ballottaggio delle elezioni generali del Perù del 2026. I cittadini peruviani residenti nella città e in Liguria devono recarsi ai seggi per votare. Sono stati comunicati i seggi aperti, gli orari di voto e i documenti necessari per esercitare il diritto di voto. La consultazione riguarda esclusivamente i cittadini iscritti all’ambasciata o al consolato peruviano nella regione.