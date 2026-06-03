Sei veicoli elettrici sono stati sottoposti a test indipendenti per valutare consumi e autonomia. Tra questi, il Grande Panda e la Jeep Avenger sono stati analizzati per le loro prestazioni reali su strada. I risultati mostrano differenze significative tra i dati dichiarati dai produttori e quelli ottenuti nei test, evidenziando variazioni nella capacità delle batterie e nel consumo energetico durante l’utilizzo quotidiano.

Qual è il vero consumo di energia di una auto elettrica nelle diverse condizioni di guida? Qual è la sua reale autonomia? A fornire queste risposte pensa Green Ncap, un programma europeo indipendente che si occupa della valutazione dei veicoli. Tra i suoi risultati spiccano quelli legati ai test al banco rulli su vetture a batteria, con un grado di dettaglio maggiore rispetto a quelli svolti secondo il protocollo di omologazione Wltp. Green Ncpa va oltre l’autonomia media dichiarata e ricostruisce un quadro generale di consumo di energia in relazione alle condizioni climatiche e alla tipologia di percorso affrontato. Non è infatti una novità... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Elettriche, autonomia e consumi reali: da Grande Panda a Jeep Avenger

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Test di autonomia e consumi su Tesla Model Y Juniper con le nuove batterie LG

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