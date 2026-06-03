Firenze, 3 giugno 2026 – “Sono esuberante, esagerata ma nella Scuola ho conosciuto diversi lati di me che reprimevo per paura che mi rendessero debole”. Parola di Elena D’Elia, la cantautrice e musicista nata a Firenze vent’anni fa, considerata una delle voci più interessanti dell’ultima edizione del talent di Maria de Filippi, Amici (e, infatti, è arrivata in finale, a un passo dalla vittoria). Venerdì uscirà il suo nuovo singolo ’Non è mica fantasia’, omonimo del suo primo Ep. Elena, come nasce la sua passione per la musica? “Da bambina. Ho avuto un’attrazione fatale per la chitarra già alle elementari grazie a suor Teresa che la suonava. Così, poi, ho deciso di prendere lezioni per imparare sul serio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elena D’Elia si racconta dopo Amici: “Ho scoperto lati di me che reprimevo per paura che mi rendessero debole”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NICOLE, ILARY E SARA FANNO PACE CON LUCREZIA MENTRE GIOCANO A SCUOLA. DAMIRIA RIMANE DA SOLA!

Notizie e thread social correlati

Giulia Stabile racconta a Rosalía: «Ho frequentato un cantante, poi ho scoperto che era fidanzato»Giulia Stabile si è aperta con Rosalía, rivelando di aver frequentato un cantante senza sapere che fosse in una relazione.

“Fui rifiutato a X Factor e ad Amici. Era corretto, l’ho detto anche a Maria De Filippi. Le prime canzoni? Sarebbe ipocrita dire che oggi ho la stessa leggerezza”: Ultimo si raccontaUltimo ha raccontato di essere stato rifiutato sia a X Factor che ad Amici, ammettendo di averlo comunicato anche alla conduttrice di quest’ultimo.

Temi più discussi: Elena D’Elia si racconta dopo Amici: Ho scoperto lati di me che reprimevo per paura che mi rendessero debole; Amici 25, i cantanti snobbati dalle radio nazionali (tranne uno): chi si salva tra Lorenzo Salvetti, Angie ed Elena D’Elia; Chi è Elena D'Elia, la ventenne fiorentina finalista di Amici: la gavetta Londra e ora il primo Ep. Canto la debolezza dei forti; Solo le radio regionali supportano Amici 25: l’unica eccezione è Elena D'Elia con A parte me.

New italian music out tonight : Sal Da Vinci - Per sempre sì Elena D'Elia - Non ? mica fantasia (EP) Santi Francesi - Guerrilla Noemi, Vito Salamanca - Tu cosa fai questa sera Federica Abbate - Superman Guè, TonyPitony, Shablo - Cadillac Nicolò Filipp x.com

Prelemi in rivolta per Pierpaolo all'Isola: analisi di una scelta TV che fa discutere reddit

Elena D’Elia si racconta dopo Amici: Ho scoperto lati di me che reprimevo per paura che mi rendessero deboleVent’anni, fiorentina, finalista del programma tv di Maria de Filippi: ecco chi è Elena D’Elia. La cantautrice: Il talent? Un’esperienza fortissima: all’inizio è stata dura poi mi sono rimboccata le ... lanazione.it

Amici 25, i cantanti snobbati dalle radio: chi si salva tra Lorenzo Salvetti, Angie ed Elena D’EliaA pochi giorni dalla finale del talent show di Maria De Filippi i numeri testimoniano la difficoltà degli artisti a entrare nelle rotazioni radiofoniche: perché ... libero.it