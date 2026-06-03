L’economia continua a muoversi lungo un percorso di crescita, ma con un passo decisamente più lento rispetto alle aspettative di pochi anni fa. A influenzare il quadro non sono soltanto le dinamiche interne dei singoli Paesi, ma soprattutto fattori esterni che stanno modificando gli equilibri economici internazionali. Tra questi, il costo dell’energia resta uno degli elementi più delicati, capace di incidere direttamente sulla capacità di spesa delle famiglie, sugli investimenti delle imprese e sulla competitività dei sistemi produttivi. In un contesto caratterizzato da forti tensioni geopolitiche e da un livello di incertezza ancora elevato, gli organismi economici internazionali continuano a monitorare con attenzione gli effetti che le crisi internazionali possono produrre sulla crescita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Economia italiana al palo!”. La conferma appena arrivata: cosa succede

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Perché LITALIA è un Paese che non CRESCE più

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Temi più discussi: FMI avverte l’Italia: crescita ferma, Pil sotto il 0,5% e debito al 137% vulnerabile agli shock; Il gelo degli stipendi: Italia ancora sotto la media Ue e lontana da Francia e Germania (anche considerando il costo della vita); Europa a due velocità: la Spagna corre, Italia e Germania frenano tra energia cara, salari deboli e crescita al palo; Eurispes, l’Italia del malessere: metà Paese pessimista e ceto medio sempre più povero.

Banca d’Italia, un piano per l'IA o la produttività resterà al paloL'Italia rischia di perdere il treno dell'intelligenza artificiale non perché manchino le tecnologie, ma perché manca ancora la loro diffusione nel tessuto ... ilmessaggero.it

Allora:se anche le imprese, con un Governo inefficiente in economia ( Pil zero, Prod Ind. al palo ecc. )che rimette IVA al 22% ridotta da Draghi su bollette,amico di Trump che tra dazi e Iran ci sta rovinando, se la prende non con loro ma con l’Europa, vuol dire c x.com

Nel 2025 la produttività italiana è CALATA reddit

Consumi al palo in Italia ad agosto(Teleborsa) - Secondo l'Istat ad agosto 2025 le vendite al dettaglio registrano, rispetto al mese precedente, un calo sia in valore (-0,1%) sia in volume (-0,3%). Su base tendenziale, il dato registra ... borsaitaliana.it