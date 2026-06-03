Ecco come Trump ha trasformato la sua presidenza in un’importante fonte di profitto personale

Durante la sua presidenza, ha utilizzato strutture di proprietà per ospitare eventi ufficiali e politici, generando entrate. Ha inoltre concluso accordi commerciali e avviato iniziative nel settore delle criptovalute. Le sue attività hanno coinvolto anche l’organizzazione di eventi di alto profilo presso le sue proprietà, trasformando la posizione pubblica in un’opportunità di profitto personale.

Trump non si è fatto scrupoli a trasformare la presidenza in un’importante fonte di profitto personale, che spazia dagli accordi commerciali alle iniziative nel settore delle criptovalute, fino agli eventi politici e ufficiali di alto profilo organizzati nelle sue proprietà. Interpellata su possibili conflitti di interesse da parte del presidente, la Casa Bianca ha definito tali insinuazioni “la solita, trita e ritrita narrativa che i Democratici portano avanti contro il presidente Trump, la sua famiglia e la sua amministrazione da un decennio”. Nel tentativo di risolvere questi casi, il governo di Trump ha acconsentito alla distribuzione di... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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