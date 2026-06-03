E tu come ti difendi? Una storia lunga trent’anni

"Ma tu come ti difendi?", gli chiede uno sconosciuto nel bagno dell’università. E poi aggiunge: "Nella vita due cose vanno difese: la famiglia e la dignità". Quell’uomo Francesco Zani non l’aveva mai visto e non l’avrebbe rivisto più. Ma tanto è bastato a far rimbalzare quella domanda in testa fino a diventare il leitmotiv del suo secondo romanzo, Come ti difendi (Mondadori). Classe 1991, nato a Cesena, ha studiato Filosofia sotto le Torri, dove tutt’oggi vive, papà di due bambini. Oggi alle 18 presenta il volume all’Oratorio San Filippo Neri, in dialogo con Luca Bottura. Nel romanzo seguiamo Sergio e Armando per 30 anni, dal 1977 al 2016. Il primo è l’ultimo erede di una dinastia di pescatori di tonni e sente il peso di una tradizione inevitabile; Armando, invece, è una promessa del tennis, alla ricerca di un po’ di libertà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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As the untouchable crown prince, he was a life winner, ruling all with absolute power

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Come ti difendi? Il nuovo romanzo di Francesco Zani racconta la provincia, l’amore e la solitudine nella Romagna degli anni ’70Ma tu, come ti difendi?, è il refrain che attraversa tutto il romanzo, una domanda diretta, secca, di quelle che non ti aspetteresti mai di ricevere in fila al bagno del quarto piano della facoltà ... ilfattoquotidiano.it