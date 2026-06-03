Oggi si celebra la giornata mondiale della bicicletta, un evento che mette in evidenza come le due ruote siano diventate un mezzo quotidiano per milioni di persone in Europa. La bicicletta, che un tempo rappresentava principalmente le gite domenicali, viene ora usata anche per spostamenti verso il lavoro, l’università e i negozi. Le abitudini di mobilità stanno cambiando, con un incremento dell’utilizzo delle biciclette.

Una volta era il simbolo delle gite della domenica. Oggi, sempre più spesso, è il mezzo con cui si va al lavoro, all'università, a fare la spesa. Nella Giornata Mondiale della Bicicletta arrivano numeri che raccontano come le due ruote stiano cambiando le abitudini di milioni di europei, e anche degli italiani. Secondo le ultime analisi nel 2025 l'uso della bicicletta è cresciuto in tutta Europa. L'Italia si piazza al sesto posto per incremento degli spostamenti, soprattutto nei giorni feriali: i passaggi in bicicletta durante la settimana sono aumentati di oltre il 9%. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - È la giornata mondiale della bicicletta: le due ruote stanno cambiando le abitudini di milioni di europei

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

IN BICI PRIMO AMORE. VIDEO PER LA GIORNATA MìONDIALE DELLA BICICLETTA. OGNI ANNO IL 3 GIUGNO

Notizie e thread social correlati

Nella Giornata mondiale della bicicletta 2026 possiamo dirlo: le due ruote non sono più una scelta salutista, ma una filosofia di vita che ridisegna lo spazio pubblico. I dati pessimi sulla sicurezza stradale? Lo stimolo per accelerare la rivoluzioneIl 3 giugno 2026 si celebra la Giornata mondiale della bicicletta, istituita dalle Nazioni Unite.

Cena pronta di qualità: perché gastronomia e girarrosto stanno cambiando le abitudini degli italianiNegli ultimi anni, sempre più italiani scelgono di affidarsi a prodotti pronti di qualità, come piatti artigianali e girarrosti, per pranzare o...

Temi più discussi: 31 maggio 2026, Giornata mondiale senza tabacco; L'Italia si colora di rosso per la giornata mondiale della Sclerosi Multipla: siamo insieme al mondo per la prevenzione; Giornata Mondiale Senza Tabacco; Napoli celebra la Giornata Mondiale del Gioco.

3/6/26.Il 5/6 è la Giornata Mondiale dell'Ambiente e i volontari in maglia blu di Plastic Free Onlus sono pronti. Riccardo Mancin, referente provinciale e coordinatore nazionale, ha organizzato per domenica 7 giugno un intervento presso il lido Boccasette(v.FB) x.com

Oggi, 3 giugno, è la giornata mondiale della biciclettaL’uso quotidiano della bicicletta, mezzo di trasporto semplice, sostenibile ed accessibile. Lo sostiene L’uso quotidiano della bicicletta, mezzo di trasporto semplice, sostenibile ed accessibile. Lo ... rainews.it

È la Giornata Mondiale delle Api — 20 maggio reddit

Giornata mondiale della bicicletta, come cambia la vita nelle città: da Milano a Bologna, a NapoliMuoversi su due ruote non è più solo un passatempo o una scelta salutista, ma una filosofia di vita che ridisegna lo spazio pubblico. E i dati pessimi sulla sicurezza stradale diventano lo stimolo per ... msn.com