Due giovani casertani conquistano l' Italia delle startup | vince Restry la piattaforma che usa l' intelligenza artificiale per montare video

Due giovani di Caserta hanno vinto la prima edizione di TeenVentures con Restry, una piattaforma che utilizza l'intelligenza artificiale per montare video. La squadra, composta anche da un romano, ha superato altri concorrenti a livello nazionale. La vittoria è stata annunciata durante l’evento dedicato alle startup giovanili. Restry si distingue per aver sviluppato strumenti innovativi nel settore digitale.

Dalla provincia di Caserta al gradino più alto del podio dell'innovazione giovanile italiana. È il percorso compiuto da Francesco Di Stefano e Giuseppe Di Sorbo, giovani talenti casertani che, insieme al romano Flavio Bernoni, hanno conquistato la vittoria alla prima edizione di TeenVentures, la. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Navisio AI, ecco la piattaforma di intelligenza artificiale per agenti e brokerÈ stata presentata una nuova piattaforma di intelligenza artificiale progettata per il settore assicurativo in Italia.

Intelligenza artificiale e fotovoltaico: la Camera di commercio premia le startup del futuroLa Camera di commercio ha riconosciuto alcune startup che lavorano nel campo dell’intelligenza artificiale e del fotovoltaico, assegnando loro dei...